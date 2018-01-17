البحث عن الكنز مستمر في النبطية الفوقا واهالي البلدة يترقبون!!

تواصلت عمليات الحفر في بلدة النبطية الفوقا والتي كانت بدأت يوم الأول من امس وسط اجراءات امنية مشددة وباشراف المديرية العامة للاثار والقضاء اللبناني والاجهزة الامنية اللبنانية وتشير المعلومات بان عمليات الحفر تهدف الى التاكد من وجود اثارات في النقاط التي يجري الحفر فيها واليوم تم استحضار العديد من المعدات بعد ان تم جرت عمليات الحفر يوم امس في نقطة محددة دون العثور على اي مكون اثري فيها فجرى اعادة طمرها.

وما زالت حالة الترقب تعم وسط ابناء البلدة بانتظار ما قد تسفر عنه عمليات الحفر خاصة بعد معلومات يتم تداولها وتفيد بان عمليات الحفر الهدف منها البحث عن جرار من الذهب .