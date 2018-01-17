الحرارة تنخفض الى -2.. منخفض جوي قادم من أوروبا: ثلوج وجليد

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، أن يكون الطقس غداً غائم جزئياً مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة خلال الفترة الصباحية وتساقط أمطار متفرقة، تبدأ الحرارة بالإنخفاض التدريجي والسريع بدءا من الظهر حيث يتحول الطقس الى غائم وماطر وتشتد غزارة الامطار في الفترة المسائية وتكون متراقفة بعواصف رعدية مع رياح شديدة تصل الى 90 كلم/س يرتفع معها موج البحر الى حدود الـ6 أمتار، تبدأ الثلوج بالتساقط مساء بدءا من 1300 متر وتتدنى ليلا الى الـ1000 متر وما دون ذلك في المناطق الشمالية مع تدني درجات الحرارة. وجاء في النشرة الاتي:

-الحالة العامة: يسيطر منخفض جوي مصدره اوروبا الشرقية على الحوض الشرقي للمتوسط حيث يؤدي الى طقس ماطر ويشتد تأثيره بدءا من ليل الخميس حيث يصبح عاصف ويستمر حتى ظهر يوم الجمعة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء: غائم إجمالا مع أمطار متفرقة ورياح ناشطة خاصة شمال البلاد ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، تتساقط الثلوج على ارتفاع 1800 متر وما فوق، كما نشهد احيانا إنفراجات واسعة خاصة في المناطق الساحلية.

الخميس: غائم جزئيا مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة خلال الفترة الصباحية وتساقط أمطار متفرقة، تبدأ الحرارة بالإنخفاض التدريجي والسريع بدءا من الظهر حيث يتحول الطقس الى غائم وماطر وتشتد غزارة الامطار في الفترة المسائية وتكون متراقفة بعواصف رعدية مع رياح شديدة تصل الى 90 كلم/س يرتفع معها موج البحر الى حدود ال6 أمتار، تبدأ الثلوج بالتساقط مساء بدءا من 1300 متر وتتدنى ليلا الى الـ1000 متر وما دون ذلك في المناطق الشمالية مع تدني درجات الحرارة.

الجمعة: غائم وماطر صباحا بغزارة أحيانا مع حدوث عواصف رعدية وانخفاض ملموس بدرجات الحرراة تتساقط معها الثلوج على ارتفاع 900 متر وما دون ذلك في المناطق الداخلية والشمالية، يبدأ الطقس بالتحسن تدريجيا بدءا من بعد الظهر مع بقاء درجات الحرارة متدنية بحيث يتكون طبقات من الجليد ليلا على الطرقات الجبلية والداخلية التي تعلو عن ال 800 متر.

-درجات الحرارة على الساحل من 12 الى 22 درجة، فوق الجبال من 5 الى 12 درجة، في الارز من -2 الى 7 درجات، في الداخل من 5 الى 16 درجة.

-الرياح السطحية جنوبية غربية سرعتها بين 10 و 35 كلم/س.

-الانقشاع متوسط يسوء أحيانا على المرتفعات.

-الرطوبة النسبية على الساحل بين 55 و 80 %.

-حال البحر متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء 18 درجة.

-الضغط الجوي 762 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس: 06:42 ساعة غروب الشمس: 16:54