مقاتلات إسرائيلية تقصف مطارًا.. مستهدفةً “حزب الله”

أفادت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية أنّ مقاتلات إسرائيلية استهدفت مخزنًا للأسلحة تابع لـ”حزب الله” في العاصمة السورية دمشق.

ونقلت الصحيفة عن مصادر سورية معارضة أنّ الطائرات استهدفت مطار المزة العسكري، فجر اليوم الأربعاء. ولفتت الى أنّ مخزن أسلحة لـ”حزب الله” كان الهدف من الغارة.

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من الجانب السوري أو الحكومة الإسرائيلية التي كانت اجتمعت الأسبوع الماضي وبحثت آخر المستجدات الأمنية.

ولاحقًا، نفت “روسيا اليوم” الأنباء “عن غارات إسرائيلية على مطار المزة بـدمشق”.

(هآرتس – لبنان 24)