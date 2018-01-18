إرشادات عند اشتداد العاصفة.. اتبعوها

صدر عن وزارة الداخلية والبلديات المديرية العامة للدفاع المدني، البيان الآتي:

تلفت المديرية العامة للدفاع المدني إلى ضرورة إلتزام الحيطة والحذر والإمتناع عن التنقل خلال أوقات إشتداد العاصفة إلا عند الضرورة علما أن جميع عناصر الدفاع المدني هم في حالة تأهب تام.

وتذكر المواطنين بضرورة التقيد بالإرشادات المرفقة ربطا والإتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ: 125 عند حصول أي طارئ ومتابعتنا على الموقع الإلكتروني: www.civildefense.gov.lb

الإحتياطات التي يجب أن يتخذها المواطنون قبل العواصف الثلجية وأثناءها للمقيمين في المناطق الجبلية:

قبل العاصفة هي:

– الإستماع إلى نشرات الطقس عبر وسائل الإعلام.

– التمون بالأطعمة والمياه والأدوية الدورية والأدوية المضادة للحيوية وأدوية السعال وإنزال حرارة الجسم.

– التموّن بمواد التدفئة كالمازوت أو الحطب.

– تأمين الكميات المناسبة من أعلاف الحيوانات التي تقتنونها.

– عدم التجول إلا عند الضرورة القصوى خلال العاصفة.

– عدم ترك أي وسيلة تدفئة تعمل على نظام اللهب المكشوف مشتعلة عند الذهاب إلى النوم أو ترك المنزل.

– تجهيز المنزل بمطفأة يدوية – غطاء للحريق وجهاز كاشف للدخان.

يؤمل من المواطنين اتخاذ تدابير الحيطة التالية عند التدفئة بواسطة:

– شودييرات: تنظيف الحراقات وبخاصة البخاخات وعند تركيبها الفصل بين الحراقات وخزانات المازوت، ووضعها في غرف منعزلة عن بعضها قبل استعمالها.

– المدفأة الكهربائية: التأكد من الإمدادات الكهربائية الخاصة بها أنها صحيحة وآمنة.

– الغاز: يجب التأكد عند كل غيار للقارورة من خرطوم الغاز انه سليم ولا يوجد تشقق فيه والأفضل استبداله كل سنة.

– الفحم: يجب التأكد من أن اشتعال الفحم أصبح كاملا قبل إدخاله إلى الغرفة وتهوئة المكان من فترة إلى أخرى للسماح بدخول الأوكسيجين النقي.

– إبعاد أي مواد قابلة للاحتراق من أمام وسائل التدفئة ذات الحرارة المكشوفة (ستائر، أغطية السرير…إلى آخره).

– تهوئة المنازل باستمرار تلافيا للاختناق عند التدفئة بواسطة الفحم – الحطب أو الغاز.

– عدم وضع الثياب بالقرب من أجهزة التدفئة بهدف تنشيفها.