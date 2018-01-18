الحريري و”معركة إسقاط أشرف ريفي”

اشارت صحيفة “الانباء” الى ان “معركة الرئيس سعد الحريري تكاد تختصر بـ “معركة إسقاط اللواء أشرف ريفي” في طرابلس، لتصبح معركته في الشمال واحدة من أهم معاركه الانتخابية، لا بل الأهم”.

وقالت ان “كل مساعي وجهود التقريب والتوسط بين الرجلين باءت بالفشل، وكان بعضها جاء الصيف الماضي من جهة عربية. فالحريري مصمم على خوض معركة الثأر للانتخابات البلدية واسترداد ما أخذه منه ريفي في طرابلس في غفلة من الزمن”.

ولفتت الصحيفة الى ان “ريفي يستعد لخوض الاستحقاق الانتخابي بكل شراسة في عدد من الدوائر، في وقت يعتبر فيه أن معركته الحقيقية ستكون في بيروت الثانية، معقل الرئيس الحريري، إذ إن خرق لائحة الأخير، ولو بمقعد واحد في هذه الدائرة تحديدا، هو بمثابة دق ناقوس خطر زعامته”.

ويروج مقربون من ريفي بمعنويات مرتفعة أنه سيفوز بربع الأصوات السنية فيها، والأهم برأي هؤلاء تحالفاته والأسماء التي قرر أن يواجه بها الحريري في عقر داره.

ويتحدثون عن مفاجأة ستقلب الموازين في بيروت، خصوصا انها اختبار لشعبية ريفي الصافية خارج حدود طرابلس، حيث قرر ريفي المواجهة تحت عنوان “دور الطائفة السنية في القرار السياسي، ودور البيارتة في قلب الطائفة”.