بشكل مفاجئ وبأمر من القضاء بدأت عمليات الحفر في النبطية الفوقا وبشكل مفاجئ توقفت ايضا وبأمر من القضاء وبسرعة النار في الهشيم بدات الاشاعات تسري بين ابناء البلدة عن وجود جرار من الذهب يجري البحث عنها وسط غموض احاط بعملية الحفر وزاد الامور غموضا في اليوم الاول عندما تم استقدام رجل مقنع اشار للجهات التي تقوم بعمليات الحفر الى بعض النقاط التي يجب الحفر فيها مما اثار العديد من التساؤلات حول هوية الرجل وزاد حضوره الامور غموضا وتشويقا. فمن هو الرجل المقنع وما هو دوره؟

في معلومات لموقع النبطية انه وفي فترة سابقة تم العثور على قطعة اثرية مهربة في مصر وجرى حولها بعض التحقيقات والتحريات من قبل الجهات المعنية في مصر ليتبين ان مصدرها لبنان وتحديدا من النبطية الفوقا وبدأت التحقيقات في لبنان من قبل مكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية وتم الوصول الى شخص من بلدة بقاعية على علاقة بعمليات حفر جرت في الموقع نفسه في النبطية الفوقا في وقت سابق وهو نفسه الرجل المقنع الذي تم احضاره الى موقع الحفر للاستدلال منه على النقاط التي تم الحفر سابقا فيها.

وفي اليوم الثاني لعمليات الحفر تم الوصول الى باب خندق وبعد الفحص والتدقيق من قبل خبراء الاثار تبين ان عمليات الحفر في الخندق جرت منذ فترة ليست ببعيدة واليوم استانفت صباحا عمليات الحفر لتتوقف ظهرا بأمر من القضاء وتم توقيف الرجل الملثم لاستكمال التحقيقات ومازال الغموض يكتنف كل ما حصل ومازالت الكثير من الاسئلة تطرح من اهالي البلدة خاصة وانه منذ فترة سنتين حصلت بلبلة في البلدة بعد ان تم اكتشاف نفق بطول 200 متر في نفس الموقع .

وستبقى كل الاسئلة المطروحة بانتظار اجوبة عليها ولن تات هذه الاجوبة الا من قبل الجهات المعنية حين استكمال التحقيق والاحتمال الثاني ان يكون الموضوع برمته فيه الكثير من التفاصيل والخفايا وان استكماله الى نقطة النهاية يستدعي الكثير من التحقيقات والتوقيفات وبالتالي خضع لضغوطات سياسية ادت الى اقفال الملف برمته حاله حال الكثير من الملفات المقفل عليها بالشمع الاحمر .