تحذيرات إلى قيادات.. لاتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر!

بعد محاولة الاغتيال التي تعرض لها القيادي في حركة “حماس” محمد حمدان، من خلال تفجير سيارته بمدينة صيدا، عُلم من مصادر موثوقة، أن تحذيرات وُجِّهت إلى قيادات “حماس” ومسؤولين فلسطينيين، بضرورة اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر في تنقلاتهم واجتماعاتهم.

وذكرت مصادر، لـ”السياسة”، أن القيادات الفلسطينية تأخذ الأمر جدياً بعين الاعتبار، خاصةً وأن إسرائيل وبحسب أكثر من مرجع فلسطيني تريد نقل المعركة خارج فلسطين المحتلة، وقد تجد الساحة اللبنانية أرضاً خصبة للقيام بتنفيذ مخططاتها العدوانية، سيما وأن القيادات الفلسطينية أجمعت على أن ما حصل مع حمدان، يُعتبر خرقاً أمنياً بالغ الخطورة لا بدّ من مواجهته لمنع إسرائيل من تحقيق أهدافها واستهداف أركان المقاومة الفلسطينية.