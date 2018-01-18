لبنان في “مهب الريح”: أمطار وسيول والثلوج على 800.. متى تنحسر؟

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا الخميس غائما مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة ورياح ناشطة وتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة خلال الفترة الصباحية مترافقة ببرق ورعد، تتساقط الثلوج اعتبارا من ارتفاع 900 متر وما دون ذلك في المناطق الشمالية والداخلية، تنحسر الأمطار والثلوج اعتبارا من بعد الظهر ويتحسن الطقس تدريجيا ويتحول الى غائم جزئيا، وسط تحذير من تكون الجليد على الطرقات الجبلية والداخلية اعتبارا من ارتفاع 800 متر.

-الحالة العامة: منخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة مصدره اوروبا الشرقية يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط يتمركز مساء شمال شرق قبرص حيث يؤدي الى طقس ماطر وعاصف مع رياح شديدة ويستمرّ تأثيره حتى ظهر يوم الجمعة حيث ينحسر تدريجيا.

-الطقس المتوقع في لبنان:

*الخميس: غائم وممطر مع رياح ناشطة، تشتد غزارة الامطار اعتبارا من الظهر مصحوبة بعواصف رعدية ورياح شديدة وقد تتجاوز 110 كلم/س مع تساقط لحبات البرد. يرتفع موج البحر الى 6 أمتار، تتساقط الثلوج على ارتفاع 1500 متر وما فوق ويتدنى تساقطها مع الانخفاض التدريجي والملموس بدرجات الحرارة لتصل الى ارتفاع 1000 متر ليلا، وسط تحذير من السيول وانجرافات التربة بسبب غزارة الأمطار خلال الليل.

*الجمعة: غائم مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة ورياح ناشطة وتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة خلال الفترة الصباحية مترافقة ببرق ورعد، تتساقط الثلوج اعتبارا من ارتفاع 900 متر وما دون ذلك في المناطق الشمالية والداخلية، تنحسر الأمطار والثلوج اعتبارا من بعد الظهر ويتحسن الطقس تدريجيا ويتحول الى غائم جزئيا. وسط تحذير من تكون الجليد على الطرقات الجبلية والداخلية اعتبارا من ارتفاع 800 متر.

*السبت: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات ودرجات حرارة صباحية باردة تؤدي الى تكون الجليد على الطرقات الجبلية والداخلية اعتبارا من 900 متر، ثم تبدأ بالارتفاع خلال النهار خاصة في المناطق الجبلية والداخلية.

-درجات الحرارة على الساحل من 9 الى 15 درجة، فوق الجبال من درجة الى 8 درجات، في الارز من -5 الى درجة تحت الصفر، في الداخل من 3 الى 8 درجات.

-الرياح السطحية جنوبية غربية سرعتها بين 25 و 70 كلم/س وتشتد اعتبارا من الظهر وقد تتجاوز ال 110 كلم/س خاصة في المناطق الجبلية.

-الانقشاع متوسط على الساحل الى سيء على المرتفعات.

-الرطوبة النسبية على الساحل بين 60 و 80%.

-حال البحر مائج الى هائج (يقارب الـ6 أمتار)، حرارة سطح الماء 18 درجة.

الضغط الجوي 752 ملم زئبق.