مأساة في وطى المصيطبة.. تشهير بفتاة أدّى إلى جريمة قتل!

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

“بتاريخ 15/1/2018 وفي محلة وطى المصيطبة / حيّ “ملعب نادي الصفاء”، حصل إشكال بين إ. ح. (مواليد عام 1995، سوري) من جهة، وبين مجموعة شبّان من التابعية السورية أيضاً، من جهة أخرى، وهم: ق. ص. (مواليد عام 1994)، م. ج. ع. (مواليد عام 1993)، م. ر. ع. (مواليد عام 1995).

وذلك على خلفية قيام إ. ح. المذكور بالتشهير بفتاة يعرفها (ق. ص.)، حيث أقدم الأخير على طعن الأول في صدره بواسطة سكين (ست طقات)، نقل على اثرها الى المستشفى، لكنه ما لبث أن فارق الحياة.

فجر تاريخ 16/1/2018 وفي المحلة المذكورة، ونتيجة للاستقصاءات والتحريات المكثفة، تمكنت دورية من مفرزة بيروت القضائية في وحدة الشرطة القضائية من توقيف المشتبه بهم الثلاثة.

بالتحقيق معهم، اعترف (ق. ص.) بما نسب اليه، وبأنه سلم أداة الجريمة الى (م. ر. ع.) بهدف إخفائها، وقد تم ضبطها لاحقاً.

أودع الموقوفون القضاء المختص، بناءً على إشارته”.