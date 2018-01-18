يزبك وهبة يحذّر اللبنانيين من الساعات المقبلة

حذّر الاعلامي يزبك وهبة من التطورات المناخية التي سيشهدها لبنان في الساعات المقبلة، وقال في تغريدة عبر “تويتر”: “تنبهوا كثيرا من الرياح من ظهر الخميس حتى صباح الجمعة ستصل الى سرعة ١٠٠ كلم في الساعة، والأمطار ليلاً ستكون غزيرة جداً وستسبب سيولاً جارفة”.

يذكر أن دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية توقّعت ان يكون طقس الخميس غائم جزئيا مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة وتساقط أمطار متفرقة ورياح ناشطة، يتحول تدريجيا عند الظهر الى غائم مع اشتداد بسرعة الرياح 85 كلم/ساعة) يرتفع معها موج البحر الى 6 أمتار، تشتد غزارة الأمطار اعتبارا من بعد الظهر وتكون مترافقة مع عواصف رعدية، تتساقط الثلوج على ارتفاع 1500 متر وما فوق ويتدنى تساقطها مع الانخفاض التدريجي والملموس بدرجات الحرارة لتصل الى ارتفاع 1100 متر ليلا، نحذر من السيول وانجرافات التربة بسبب غزارة الأمطار خلال الليل.

وعن طقس يوم الجمعة، توقعت الدائرة ان يكون “الطقس غائما مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة ورياح ناشطة وتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا خلال الفترة الصباحية مع حدوث برق ورعد، تتساقط الثلوج اعتبارا من ارتفاع 900 متر وما دون ذلك في المناطق الشمالية، تنحسر الأمطار والثلوج اعتبارا من بعد الظهر ويتحسن الطقس تدريجيا ويتحول الى غائم جزئيا. نحذر من تكون الجليد على الطرقات الجبلية والداخلية اعتبارا من ارتفاع 800 متر”.