استيفاء رسوم الميكانيك من دون معاينة لهذه السيارات!

نشر حساب وزير الداخلية نهاد المشنوق، عبر “تويتر” أنه، “نزولاً عند مراجعات المواطنين، ولتخفيف ساعات الانتظار الطويلة في سياراتهم أمام مراكز المعاينة، طلب المشنوق من هيئة إدارة السير – مصلحة تسجيل السيارات، استيفاء رسوم الميكانيك من دون معاينة ميكانيكية حتى نهاية شباط ضمناً، للسيارات التي نجحت بالمعاينة في 2016، وتلك المصنوعة في 2015”.

نزولاً عند مراجعات المواطنين، ولتخفيف ساعات الانتظار الطويلة في سياراتهم أمام مراكز #المعاينة، طلب #المشنوق من هيئة إدارة السير – مصلحة تسجيل السيارات استيفاء رسوم #الميكانيك دون معاينة ميكانيكية حتى نهاية شباط ضمناً، للسيارات التي نجحت بالمعاينة في 2016، وتلك المصنوعة في 2015 pic.twitter.com/oiEKtIEKYc — Nohad Machnouk (@NohadMachnouk) January 19, 2018