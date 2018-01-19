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استيفاء رسوم الميكانيك من دون معاينة لهذه السيارات!

منذ 4 ساعات
وكالات

نشر حساب وزير الداخلية نهاد المشنوق، عبر “تويتر” أنه، “نزولاً عند مراجعات المواطنين، ولتخفيف ساعات الانتظار الطويلة في سياراتهم أمام مراكز المعاينة، طلب المشنوق من هيئة إدارة السير – مصلحة تسجيل السيارات، استيفاء رسوم الميكانيك من دون معاينة ميكانيكية حتى نهاية شباط ضمناً، للسيارات التي نجحت بالمعاينة في 2016، وتلك المصنوعة في 2015”.

 

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