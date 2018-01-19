بالصور: العاصفة خلفت اضرار كبيرة في العديد من المناطق

شهدت النبطية مع المغيب، برداً ورياحاً شديدة تسبّبت بتطاير لوحات إعلانية ويافطات على طريق حبوش، ​دير الزهراني​، ​النبطية الفوقا​ و​كفرتبنيت​”.

وادى الضباب الى حجب الرؤية في ​بنت جبيل​، والناس لازمت المنازل أمام المدافئ، كما الأمر ذاته في ​مرجعيون​ و​إقليم التفاح​”.

ومع اشتداد العاصفة التي تضربُ لبنان، وقعت الكثير من الأضرار في مختلف المناطق. ففي زغرتا، أدَّى سقوط شجرة إلى انقطاع التيار الكهربائي عن مختلف المناطق المجاورة، وعلى الأثر عملت الورش الفنية في مؤسسة “كهرباء لبنان – مركز زغرتا” على إصلاح الأعطال. كذلك، عملت فرق تابعة لبلدية زغرتا واتحاد البلديات على سحب الشجرة من وسط الطريق.

وفي ساحة أنطلياس، سقطت شجرة على الطريق باتجاه الفوار بالقرب من محطة الحاج مما تسبب بقطع الطريق وتحويل السير الى الطرقات المجاورة، وعملت فرق البلدية على رفعها من المحلة.

وعلى طريق المطار، أدت الرياح القوية إلى سقوط لافتة لشركة الموسوي على عددٍ من السيارات، كما سقطت لافتات إعلانية عدَّة على السيارات في محلة طلعة مارسيوريوس – المصيطبة.

وفي محلة الأونيسكو مقابل وزارة التربية، انزلقت سيارة من نوع BMW X6 بسبب السرعة الزائدة، واصطدمت برصيف دوار حبيب أبي شهلا، ليفقد صاحبها السيطرة عليها، وتصطدم بسورِ مبنى سكني.

المصدر: موقع النبطية