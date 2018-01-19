بالصور.. انقاذ 8 مواطنين حاصرتهم الثلوج في أعالي صنين

تمكّن عناصر من الدفاع المدني في تمام الساعة الثامنة صباح اليوم الجمعة، وبعد جهود استمرّت منذ الساعة 11 من ليل أمس من إنقاذ ثمانية مواطنين حاصرتهم الثلوج في أعالي صنين، بحسب ما أفاد بيان للدفاع المدني.

وأشار البيان الى أن “المهمة أنجزت وسط ظروف قاهرة، فقد جابه العناصر صعوبات عدّة منها اشتداد العاصفة، صعوبة الرؤيا، إنخفاض درجات الحرارة إلى حدودها الدنيا، سماكة الثلوج التي لامست المترين في بعض الأماكن، والطبيعة الجغرافية للمنطقة التي احتجز فيها المواطنين والتي تحفل بالمنحدرات البالغة الخطورة”.

وفي المحصلة تمّ سحب خمس سيارات كانت عالقة بين الثلوج. أما المواطنين فقد نقلوا بواسطة آليات الدفاع المدني إلى مدينة زحلة حيث كان ذويهم بانتظارهم لإعادتهم إلى منازلهم، بحسب البيان.