بردٌ وجليد: من أوروبا إلى لبنان.. إستعدّوا لعاصفة جديدة!

ينحسر المنخفض الجوّي تدريجياً على الحوض الشرقي للمتوسط حيث يستقر بدءًا من الظهر ويتابع استقراره حتى ظهر يوم الإثنين مع الإقتراب التدريجي للمنخفض الجوّي القادم من شرق أوروبا والذي يحمل معه أمطار وثلوج، بحسب بنشرة الطقس الصادرة عن دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية.

الطقس المتوقع في لبنان:

*الجمعة: غائم صباحا مع أمطار وثلوج متفرقةً ورياح ناشطة، يتحوّل تدريجياً خلال النهار الى غائم جزئياً مع بقاء درجات الحرارة باردة نسبياً، وسط تحذيرات من تكوّن طبقات من الجليد على الطرقات الداخلية والجبلية التي تعلو عن الـ1000 متر خلال ساعات الصباح الأولى وليلاً.

*السبت: قليل الغيوم إجمالاً ودرجات حرارة صباحية منخفضة يؤدي الى تكوّن الجليد على الطرقات الداخلية والجبلية التي تعلو عن 1200 متر خلال ساعات الصباح الأولى، ترتفع درجات الحرارة بشكل ملحوط خلال النهار خاصة على الجبال والداخل، كما يتكوّن الضباب على المرتفعات خلال الفترة المسائية.

*الأحد: غائم جزئياً الى غائم بسحب مرتفعة مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة.