بعد العاصفة: برودة قطبية وجليد.. ومنخفض جديد يضرب الاثنين!

بعد ظهور اقواس قزح على الخط الساحلي السوري واللبناني صباح يوم الخميس، وبعد ظهور الملاح بشكل لافت فجر كل يوم على المرتفعات والجبال، أنذرت الطبيعة بقدوم العاصفة. وبعد ساعات من الانفراجات والسكينة، رصد الرادار ولأوّل، مرة غيوماً ركامية يتخطى ارتفاعها الـ 9000 متر مصحوبة برياح جليدية وصلت حرارتها في طبقة 500hpa اي ما يعادل 5575 متر، الى -31 تحت الصفر، بينما ارتفعت درجات الحرارة ساحلاً الى 19 درجة، فهبّت العاصفة وانقلبت الطبيعة رأساً على عقب: بحرٌ هائج، امواجه على الطرقات، اقتلاع اشجارٍ، صواعق تضرب عواميد الكهرباء، اضرار في الخيم البلاستيكية، ثلوج تقطع الطرقات الجبلية رياحٌ وزمهريرٌ هكذا جُنّت الطبيعة بأقل من ساعتين، اصطدام جبهة قطبية بجبهة دافئة، باختصار: الإيسلاندي سيثور، وما سيأتي علينا، سيشابه زلزال بقوة 8 درجات، وفق ما أفاد الاب ايلي خنيصر المتخصص بالاحوال الجوية عبر “فايسبوك”.

ويستمر الطقس العاصف والممطر والمثلج بغزارة حتى ظهر اليوم الجمعة، ولبنان في قلب العاصفة صباح الجمعة والثلوج ستلامس الـ 800 متر.

تبدأ الأمطار والثلوج بالانحسار بشكل تدريجي، وتترك مكانها للبرودة القطبية والجليد خلال يومي الجمعة والسبت مساء.

يتحول الطقس يوم السبت الى غائم ومشمس وبارد، ويرتفع الضغط الجوّي الى 1021hpa فتستريح الطبيعة من ضربة المنخفض الإيسلاندي الأولى، بينما يحاول المرتفع السيبيري، الذي انتقلت نواته من سيبيريا حيث وصلت درجات الحرارة الى -62 ليستقر فوق قزوين بقيم تصل الى 1065hpa، ان يبسط نفوذه على الشرق الأوسط.

يشار إلى أن المنخفض الايسلاندي الذي سيطال مجدداً لبنان والمنطقة مطلع الأسبوع المقبل ويحوّل خيرات المحيط الأطلسي وجليد القطب الشمالي نحو الحوض الشرقي للمتوسط ولمدة تتخطى الثلاثة أيام كما يبدو في الصورة الأولى المرفقة. هذا هو الوضع العام الذي ينتظرنا مساء الإثنين المقبل.

*طقس السبت: غائم جبلاً وبقاعاً ومشمس ساحلاً.

*الحرارة على الساحل: 14 نهاراً و7 ليلاً، على الجبال 1200 متر: 8 نهاراً و-3 ليلاً، في البقاع: 9 نهاراً و-4 ليلاً.

*الرطوبة 50 الى 65%

*الرياح شمالية غربية سرعتها بين 15 و25 كلم في الساعة.