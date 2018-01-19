بعد هدوء العاصفة.. الأضرار الجسيمة تتكشف

غداة بدء أحوال الطقس في لبنان بالإستقرار تدريجياً، تتكشف الأضرار التي أحدثتها العاصفة رويداً رويداً، وقد تسبّبت احتكاك كهربائي أدّى إلى احتراق مطعم الخال في منطقة أنفه – الكورة بالكامل. كما وتسبّب ارتفاع الموج في إحداث أضرار جسيمة في غالبية الشاليهات والمطاعم التي أفرغتها العاصفة من محتوياتها.

وأكّد رئيس “تعاونية الصيادين” في أنفه اميل فاروق خباز أنّ “مراكب الصيادين نجت من أضرار العاصفة لتحسّب أصحابها لذلك”. وأدّى ارتفاع الموج، الذي لم يشهده بحر أنفه منذ ما يقارب الـ35 سنة بارتفاع السبعة أمتار، إلى خسائر في السيارات المركونة في منتجع “المارينا دل سول”، كما تخطى سنسول الـ”لاس ساليناس” حتى اجتاحت مياه البحر الملاعب الرياضية.

وتجدر الإشارة إلى أنّ العاصفة استمرت لوقت طويل على الشاطئ بقوّة غير اعتيادية، خصوصاً أنّها هبّت على الهواء الغربي وأثارت الرعب في نفوس الأهالي.

إلى ذلك، تعرّضت استراحات ومطاعم صور البحرية إلى أضرار جسيمة إثر العاصفة التي ضربت لبنان والرياح التي فاقت سرعتها الـ 90 كيلو متراً. ورافقت العاصفة أمطارٌ غزيرة وأمواجٌ عاتية بلغ ارتفاعها 6 أمتار ضاربةً المطاعم والخيم البحرية عند شاطئ الجمل غرب شمال المدينة، حيث جرفت أمواج البحر معظمها وسحبتها الى البحر مسبّبةً أضراراً جسيمة في أساسها.

إضافةً لذلك، قذفت العاصفة بعض الحجارة الى الارصفة، فيما ادت الرياح القوية ايضا والامطار الغزيرة التي تساقطت الى اقفال الملاحة في مرفأي صور التجاري والصيادين لليوم الثالث على التوالي حيث لزم الصيادون ومراكبهم حرم الميناء.

وطالب أصحاب الخيم والاستراحات البحرية الدولة بالتعويض عن خسائرهم التي تسببت بها العاصفة وأمواج البحر، متوجهين بالشكر لبلدية صور التي عملت على مساعدتهم في انتشال ما تبقى من اساس خيمهم واستراحاتهم.