بين السيارة والشاليه.. هكذا أوقف مروّجو مخدرات في لبنان!

صـــــدر عــــن المديريـة العامـة لقـــوى الأمــن الداخلي ـ شعبـة العلاقـات العامة البــلاغ التالــي:

في إطار ملاحقة عصابات ترويج وتجارة وتعاطي المخدرات، يواصل مكتب مكافحة المخدرات المركزي في وحدة الشرطة القضائية التضييق عليهم وتعقبهم بغية توقيفهم على جميع الاراضي اللبنانية، وفي هذا السياق نفذت دورياته يوم أمس 17/01/2018 عمليتين متزامنتين:

الأولى: أسفرت عن توقيف مروّجين إثنين في برمانا كانا داخل سيارة نوع “رينو” لون زيتي، وهما كل من:

ج. ك. ( مواليد عام 1989، سوري)

ع. ك. ( مواليد عام 1984، سوري)

وفي أثناء توقيفه حاول الأول الفرار من عناصر الدورية، حيث زلت قدمه وسقط أرضا فتعرضت رجله اليمنى لرضة قوية، نقل على أثرها الى المستشفى للمعالجة.

بتفتيش سياراتهما ضبط بداخلها: حوالي 3 كيلو ونصف الكيلو من مادة حشيشة الكيف، و840 حبة كبتاغون، و23 غ. ماريجوانا.

الثانية: أسفرت عن توقيف مروّج في محلة غزير داخل سيارة نوع “رينو داستير”، هو:

ر. ز . ( مواليد عام 1987، لبناني)

بتفتيش سيارته والشاليه الذي يقيم فيه تم ضبط حوالي كيلو غرام واحد من مادة الكوكايين، و23 غ. من مادة حشيشة الكيف.

التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص.