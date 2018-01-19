خطة سرية لتنفيذ عمليات ضد أهداف اسرائيلية انطلاقا من لبنان

كشفت مصادر متابعة منذ فترة طويلة لنشاط حركة حماس الفلسطينية في لبنان لـ”السياسة” الكويتية عن الخطة الاستراتيجية التي بلورتها الحركة في السنوات الاخيرة في لبنان والتي تهدف الى بناء قدرات عسكرية بامكانها اطلاق الاف الصواريخ وربما ارسال طائرات مسيرة من لبنان لضرب اهداف اسرائيلية، مشيرة الى الأخطار الفادحة التي تتضمنتها هذه الخطة التي تمت بلورتها بسرية تامة، بعيدا عن أعين الأجهزة الأمنية اللبنانية وعن أعين حزب الله.

وقالت المصادر، إن تنفيذ هذه الخطة من شأنه أن يجر لبنان وحتى حزب الله الى حرب مع اسرائيل لا يرغب أي من الاطراف بدخولها في هذا الوقت.

وأشارت المصادر إلى أن النشاط العسكري الحمساوي خارج الاراضي الفلسطينية ليس بالجديد، حيث أنه بدأ مع انشاء الحركة وهدف الى توفير الدعم العسكري لمقاتليها في قطاع غزة من خبرات واحتياحات عسكرية وأسلحة، لافتة الى أنه ظهر الى الملأ وللمرة الأولى حجم النشاط السري لما يسمى مكتب الأشغال التابعة لحركة حماس وطريقة بناء منظومة صناعة الصواريخ التابعة لـ”حماس” في لبنان وحجم المواد الأولية والمعدات التي تم اقتناؤها في السنوات الأخيرة مثل الخلاطات الكوكبية وكميات هائلة من مادة بيركلورات الامونيوم، ما يؤكد التقدم الهائل الذي أحرزته الحركة في المجال الكيماوي الذي يمكنها من انتاج مركبات مثل الوقود والرؤوس المتفجرة للصواريخ، كما تبين أن منظومة الانتاج وتطوير الصواريخ تعمل في ورشات ومعامل اقامتها الحركة في لبنان من دون علم السلطات اللبنانية او حزب الله.

وأضافت المصادر إن ادارة مكتب الأشغال تمثل الذراع العسكري لكتائب “عز الدين القسام” في الخارج، حيث ينشط العاملون في اطارها بشكل سري في عدد من الدول ويتعاملون مع المواضيع الحساسة التي ترغب قيادة حماس بإخفاءها عن عيون واذان الدول التي تستضيفها، وأغلب عناصر مكتب الاشغال هم من نشطاء حماس الفلسطينيين الذين يمتلكون جنسيات أخرى وكذلك مواطني دول أخرى ونشطاء متفرغين في الحركة بعضهم من أصل عراقي، وأنشئت ادارة مكتب الأشغال في العقد الماضي في سورية إلى حين بدأت الثورة التي أجبرت الحركة على مغادرة سورية الى دول أخرى حيث أقام كبار مدراء المكتب بينهم ماجد خضر في تركيا وأعادوا بناء ادارة مكتب الأشغال هناك بينما توزع باقي عناصر المكتب في دول الشرق الأوسط.

ومن نتائج التحليلات التي أجراها عدد من الخبراء بشأن كمية المواد والمعدات التي اقتناها مكتب الأشغال يتبين أن المكتب ينوي انتاج مئات الصواريخ ستكون معدة للهجوم خلال وقت قصير على شمال اسرائيل، كما أفادت التقديرات (قبيل محاولة اغتيال الناشط في حركة حماس في لبنان محمد حمدان) أن مكتب الأشغال يرنو الى جلب غالبية عناصر المكتب من تركيا الى لبنان.

وتم في هذا الاطار الكشف عن هوية وصور عدد من كبار عناصر مكتب الأشغال وهم رئيس المكتب المقيم في تركيا ماجد خضر ورئيس المكتب السابق المقيم في تركيا ناصر ملوح، وحمد الطموني مساعد ماجد خضر ومقيم هو الاخر في تركيا، ووليم ابو شنب المقيم في لبنان.

وأكدت أن الخطة السرية لتنفيذ هجوم نوعي ضد أهداف اسرائيلية انطلاقا من لبنان تم بلورتها من قبل ماجد خضر وعناصره قبل سنوات عدة بتوجيهات من قيادة حماس، مشيرة الى أن هذه الخطة تنبع من فكرة اقامة قوة عسكرية فلسطينية في لبنان تسعى حماس الى تجنيدها من بين صفوف سكان المخيمات الفلسطينية وعناصر بعض الفصائل الفلسطينية العاملة فيها حيث يقدر أن هذه القوة سوف تشتمل على بضعة الاف من المقاتلين الموالين للحركة.

وأشارت الى أنه على الرغم من العلاقات الوثيقة التي تربط حماس بـ”حزب الله” الذي يوفر المأوى والحماية في الضاحية الجنوبية لكبار قادة الحركة الذين تم طردهم من قطر، فإن النشاط العسكري المذكور لـ”حما”” بقي في خانة السرية بعيدا عن أعين “حزب الله”.

وختمت المصادر بالقول إن الهدوء النسبي على الحدود بين لبنان واسرائيل قد يتم خرقه في أية لحظة اذا نشب صراع بين اسرائيل وحماس، عن طريق اطلاق الحركة كمية كبيرة جداً من الصواريخ من لبنان باتجاه اسرائيل، الأمر الذي سيستدرج اسرائيل للرد باتجاه لبنان.