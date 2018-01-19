رياح باردة وامطار وثلوج.. 3 أيّام عاصفة تُسيطر من جديد!

بدأ المنخفض الجويّ الذي يضرب لبنان، بالإنحسار مخلفًا وراءه 10 جثث لنازحين سوريين تجمدوا على جبل الصويري، عدا عن خسائر جسيمة في القطاع الزراعي والممتلكات من جراء الرياح القوية جدا التي رافقته في ساعات ليل امس وتجاوزت سرعتها 120 كلم بالساعة.

وحذر رئيس مجلس ادارة مصلحة الابحاث العلمية الزراعية الدكتور ميشال افرام، من تشكل الصقيع الذي سيصل الى حدود 800 متر وفي البقاع، منبها المواطنين من الجليد.

وأشار افرام إلى أن طقس نهاية الأسبوع، وتحديدا يومي السبت والاحد، سيكون مستقرا مع ارتفاع درجات الحرارة نهارًا وانخفاضها ليلًا، ثم يتأثر لبنان بمنخفض جوي جديد، بدءًا من يوم الاثنين، مع رياح باردة وامطار وثلوج على الجبال، مشددا على أن هذا الامر اعتيادي وليس كما يروّج له إنما أطول ويمتدّ على مدى 3 أيام وأكثر.

ولفت افرام إلى أن المنخفض الجوي أصاب فلسطين ومصر والاردن وسوريا وشمال السعودية، حيث تدنت درجات الحرارة الى ما دون الصفر مع تساقط الثلوج.