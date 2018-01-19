شعبة المعلومات تجنّد قياديا في داعش وتكشف معلومات خطيرة!

كشف وزير الداخلية ​ نهاد المشنوق ​في مؤتمر صحفي له من المقر العام لقوى الامن الداخلي عن “عملية استثنائية جرت في لبنان منذ أشهر على أعلى مستوى ممكن أن يقوم به جهاز معلوماتي ليس فقط في لبنان بل ربما في ​ العالم العربي “، ولفت الى أنه “بعد انفجار برج البراجنة درست شعبة المعلومات الخريطة الجديدة التي يمكن أن يعتمدها تنظيم “داعش” الارهابي في العمليات الارهابية، حيث جرى تعاون بين المعلومات ومخابرات الجيش اللبناني في العملية الشهيرة في الكوستا والتعاون مع الامن العام في عملية ثانية اعتقل فيها ارهابي في لبنان”.

وأشار المشنوق الى أنه “في شهر حزيران من عام 2017 ألقي القبض على ابو جعفر العراقي وهو قيدي كبير في تنظيم “داعش” الارهابي على الاراضي اللبنانية ولكن الاستثناء الذي حصل انه بعد القاء القبض عليه تم تشغيله من قبل شعبة المعلومات لـ 5 اشهر من دون ان تعرف قيادة التنظيم انه مسجون وتم استئجار منزل له مجهز بأجهزة الرقابة وتم كشف كل العمليات التي من الممكن ان تحصل خلال 5 اشهر ولم يشعر التنظيم ولا عائلته انه موقوف”.