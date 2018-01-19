شهدت منطقة المصنع في البقاع صباح اليوم حادثة مأساوية، إذ عُثر على 10 جُثث على طريق مخصّصة للتهريب.

وفور العثور عليهم، سارع عناصر من الدفاع المدني بالتعاون مع وحدات من الجيش على سحب الجثث ونقلها إلى المستشفيات. وأشارت معلومات صحافيّة إلى أنّه من المرجّح أن تكون هوية الضحايا من السوريين الذين يدخلون لبنان خلسة. وعرف منهم السوري حسن جابر عيد الذي نقل الى مستشفى الاطباء في المنارة في البقاع الغربي.

ويُرجّح أن يكون سبب الوفاة حال الطقس السّيئة، إذ تُظهر الصور ثلاث جُثث، تعود إلى رجل وامرأة وطفل، مرمية على الطريق المكسوة بالثلج.

وأفاد مراسل “ليبانون ديبايت” أنّه تم التعرّف أيضًا على هوية الضحايا الآخرين بعد نقلها إلى مستشفى الهلال الاحمر الفلسطيني في بر الياس، وهم في حالة حرجة. وتعود الهويات إلى أسرة السوري مشعان العلالي وزوجته امل العلالي وأولادهما غفران وهبة وبشائر.