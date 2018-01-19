منخفض جوي حاد يضرب بلدانا عربية.. وهذه حصّة لبنان

يشهد عدد من دول المنطقة منخفضا جويا مصحوبا بتساقط للأمطار والثلوج، يشمل كلا من لبنان وسوريا وفلسطين والأردن وشمال شرقي مصر.

وهطلت أمطار غزيرة على المناطق الساحلية في لبنان وتساقطت الثلوج على المناطق الجبلية وسجلت سرعة الرياح أرقاما قياسية في المناطق الداخلية.

ويعاني عشرات آلاف اللاجئين السوريين من البرد والصقيع في خيامهم المنتشرة في المناطق الداخلية خصوصا في البقاع شرقي لبنان.

وقالت جوسلين فارس من مصلحة الأرصاد الجوية في مطار بيروت الدولي لـ “سكاي نيوز عربية” إن سرعة الرياح سجلت أرقاما قياسية، ليل الخميس، في المناطق الداخلية وصلت إلى 110 كلم في الساعة، بينما سجلت حوالى 95 كلم في الساعة في بيروت.