منخفض يودعنا… وإثنان على الطريق

يزبك وهبة – LBCI

يتلاشى إعتباراً من ظهر الجمعة المنخفض الجوي السريع والفعّال الذي ضرب لبنان من ظهر الخميس تاركاً وراءه حرارة متدنّية نسبياً سترتفع تباعاً من ظهر السبت حتى مساء الإثنين حيث تكون الأجواء جيدة لمحبّي التزلج بعد فتح المدارج.

وإعتباراً من مساء الإثنين يتأثر لبنان بمنخفض رطب وماطر مع بعض البرودة يستمر حتى الخميس سيترافق مع أمطار غزيرة وثلوج على الجبال فوق مستوى 1200 متر مبدئيا ً، على أن يصل منخفض آخر عصر الخميس مدعوما بكتلة قطبية باردة يستمر حتى الثامن والعشرين من كانون الثاني الجاري، وإذا ما ثبتت الخرائط الجوية على ما هي عليه اليوم فالثلوج ستتدنى الى ما دون الألف متر.

بعد العُسر يسرا، هذا هو حالنا… فبعد جفاف كانون الأول والنصف الأول من كانون الثاني ها هي المنخفضات تتوالى على أمل أن نقترب من المعدل السنوي للأمطار مع بداية شباط.