أوّل تعليق لعائلة “الرأس المدبّر” لتفجير صيدا!

أصدرت “رابطة آل بيتية” بياناً على خلفية توقيف “عميل الموساد الإسرائيلي” المدعو “محمد بيتية” المتّهم بأنّه الرَّأس المدبّر لتفجير صيدا الذي استهدف أحد كوادر حركة “حماس” المدعو محمّد حمدان.

وجاء في البيان: “بداية نهنِّئ الأجهزة الأمنية اللّبنانية عموماً وشعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي خصوصاً على الإنجازات المتلاحقة في حفظ الأمن والعمل على الحفاظ على وطننا الحبيب لبنان مرتعاً للسلام والإطمئنان، ونخصُّ بالذكر السرعة والاتقان في الكشف عن ملابسات الحوادث الأمنية وآخرها الاختراق الأمني الإسرائيلي الذي استهدف احد الاخوه في المقاومة الفلسطينية حماس”.

أضاف: “ننوّه إلى أنّ ما تمّ الكشف عنه حول هذه الحادثة المدانة وارتباطها بشخص يدعى (محمد بيتية) إنّنا وبعد المتابعه تبيَّن لنا أنّ هذا الشخص لا يرتبط لا من قريب ولا من بعيد بأحد من هذه العائلة وليس لنا أيّ صلة قربى به غير اسمه وأنّ هذا الشخص عاش حياته خارج لبنان حتَّى عودته المشؤومة وهرب كالجرذ بعد فعلته الشنيعة عائداً إلى أحضان أهله الأصليين (الموساد)”.

وختم: “نتمنَّى على كلِّ وسائل الإعلام ومواقع التواصل عدم ربط اسم هذا الإرهابي العميل بأيِّ شكلٍ من الأشكال بمدينة طرابلس الأبية أو بآل بيتية ويكفينا شرفاً أنّنا نعتز بعروبتنا وبوطننا العزيز الذي عشنا وترعرعنا به وسنموت من أجله لبنان”.