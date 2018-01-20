إستعدّوا لمنخفض جديد يحمل الثلوج.. والحرارة في الأرز ستتدنّى إلى -8!

توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني أن يكون الطقس غدا الاحد غائما جزئيا الى غائم، مع ارتفاع في درجات الحرارة بخاصة على الجبال والساحل، وبدون تعديل يذكر في الداخل.

وجاء في النشرة الآتي:

– الحال العامة: طقس مستقر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى مساء يوم الإثنين بسبب إقتراب المنخفض الجوي القادم من شرق أوروبا والذي يحمل معه أمطار وثلوج.

– الطقس المتوقع في لبنان:

اليوم السبت: قليل الغيوم، مع درجات حرارة صباحية منخفضة، يؤدي الى تكون الجليد على الطرقات الداخلية والجبلية التي تعلو عن الـ800 متر خلال ساعات الصباح الأولى، بينما، ترتفع درجات الحرارة في المناطق الداخلية، كما يتكون الضباب على المرتفعات خلال الفترة المسائية.

يوم غد الأحد: غائم جزئيا الى غائم، بسحب مرتفعة، مع ارتفاع في درجات الحرارة خاصة على الجبال والساحل، وبدون تعديل يذكر في الداخل.

الإثنين: غائم جزئيا الى غائم، مع انخفاض درجات الحرارة في الداخل، كما تشتد سرعة الرياح خلال النهار لتصل الى 75 كم/س إجمالا، والى 85 كم/س شمال البلاد، يرتفع معها موج البحر الى 4 أمتار، تتساقط الامطار في الفترة المسائية. يتحول الطقس بعد منتصف الليل الى ممطر بغزارة، مع عواصف رعدية، ورياح ناشطة، وانخفاض اضافي بدرجات الحرارة. تبدأ الثلوج بالتساقط بدءا من ارتفاع 1500 متر وما فوق، ويتدنى تساقطها تدريجيا مع ساعات فجر الثلاثاء ليلامس 1300 متر.

– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 9 الى 23 درجة. فوق الجبال من 1 الى 14 درجة. في الارز من -8 الى 5 درجات. في الداخل من 1 الى 11 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 10 و30 كم/س.

– الانقشاع: متوسط الى جيد.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 35 و70%.

– حال البحر: معتدل، حرارة سطح الماء: 18°م.

– الضغط الجوي: 1025 HPA أي ما يعادل: 769 ملم زئبق.

– ساعة شروق الشمس: 06,42 ساعة غروب الشمس: 16,57.