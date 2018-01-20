ابن عميل يعود من إسرائيل«قفزاً» فوق الشريط الشائك ويطلب«العفو»

أمضى جهاد ص. 18 عاماً في الأراضي الفلسطينية المحتلة، قبل أن يقرر العودة إلى لبنان «قفزاً» عبر الشريط الشائك، غير آبه بالمخاطر التي قد يتعرض لها، وذلك بعد ان سُدّت في وجهه جميع السبل، بعد منعه أربع مرات من قبل الجيش الإسرائيلي الذي كان يعتقله ويعيده إلى «منزله» في نهاريا.

«أنا عدت إلى وطني»، كان جواب جهاد على سؤال رئيس المحكمة العسكرية العميد الركن حسين عبدالله عن سبب عودته بعد هذه المدة الطويلة خصوصاً وأن أهله لا زالوا عند العدو الاسرائيلي، ليضيف جهاد الموقوف منذ ثلاثة أشهر:«ما حبيّت الجوّ»، هذا «الجوّ» الذي أُجبر على العيش فيه كما اشقاءه التسعة، بعد أن «إلتحقوا» بوالدهم أحمد ص. العميل إثر التحرير في العام 2000.

نجح جهاد في اجتياز الشريط الشائك تلك الليلة بنجاح، بعدما سار مسافة طويلة بين الأحراج، إلى أن شاهد«خلية نحل»، حيث أيقن حينها أنه أصبح على أرض لبنان، فقصد توّاً منزله ليُفاجأ بوجود عناصر من الجيش فيه الذين استوضحوه عن هويته فأبلغهم حينها صراحة انه آتٍ من اسرائيل فتم اعتقاله.

إتهم جهاد بالتعامل مع العدو الإسرائيلي ودخول بلاده دون إذن، وهو نفى التهمة الأولى «فأنا ذهبت إلى إسرائيل إبان التحرير وكنت لا أزال طالباً، ولم أقم بأي عمل أمني لا في لبنان ولا في إسرائيل»، موضحاً بانه تنّقل في عمله على أرض العدو بين المطاعم والعمل في الطاقة الشمسية والمكيفات. أما والده «فكان عميلاً في جيش لحد، وكان يستقبل في منزلنا في نهاريا ضباطاً من المخابرات الإسرائيلية حيث يجتمعون في الصالون ويقفلون الباب عليهم».

لم يستحصل جهاد، الذي يتقن اللغة العبرية، على الجنسية الاسرائيلية «كأفراد عائلته، «لأنني كنت اتسبّب بمشاكل جمّة» قبل أن ينجح في المرة الخامسة في القفز فوق الشريط الشائك بعد محاولات أربعة فاشلة حيث منعه الجيش الاسرائيلي. وقبل تلك الإخفاقات، كان جهاد قد حاول العودة إلى «وطني الذي ترعرعت فيه»، عبر اوستراليا وأميركا إلا أنه لم يتمكن من الحصول على تأشيرة دخول إلى هذين البلدين.

ويروي جهاد «ليلة قفزه» فوق الشريط الشائك فيقول: «في تلك الليلة استقليت سيارة تاكسي من نهاريا ومشيت سيراً على الأقدام حوالي ثلاثماية متر، إلى أن وصلت إلى بوابة لونها أحمر فقفزت من فوقها ودخلت أحد الأحراج، وعندما خرجت منه شاهدت خلية نحل فعلمت حينها أنني أصبحت في لبنان، ومباشرة قصدت منزلي وكان بداخله عناصر من الجيش اللبناني الذين سألوني عن هويتي فقلت لهم أن هذا منزلي وعندما أبلغوني أن هذا المنزل هو منزل عميل اسرائيلي قلت لهم بأنني ابنه وأنني آت من اسرائيل لتوّي، فتم توقيفي». واضاف جهاد بأنه لا يعلم ما إذا كان أحد من القوات الاسرائيلية قد شاهده حينها،«إنما كان يخشى من الألغام ومن أن يكون الشريط مكهرباً»، أو أن يتعرض لاطلاق نار، إنما «أنا أردت العودة إلى بلدي فعمّي وابن عمي هنا في لبنان».

ونفى جهاد أن يكون قد تعامل في السابق مع «جيش لحد» في الجنوب أثناء الاحتلال الإسرائيلي حيث كان لا يزال طالباً في إحدى مدارس عين إبل، «أما والدي فكان عميلاً» وأكمل «تعامله» هذا في اسرائيل بعد الفرار في العام 2000، كما نفى أن يكون أحد في إسرائيل قد حاول «تشغيله» لصالح المخابرات الإسرائيلية، مؤكداً بأن تواصله مع إسرائيليين كان من خلال الـ«الفايسبوك» وذلك قبل عشر سنوات مضت.

وبعد أن طلبت ممثلة النيابة العامة القاضي منى حنقير تطبيق مواد الاتهام بحقه، ترافع وكيل جهاد المحامي صليبا الحاج الذي اعتبر بأن موكله ورغم المخاطر التي قد يتعرض لها أراد العودة إلى بلاده، لافتاً إلى أن جرم التعامل مع إسرائيل غير متوافر في حالة موكله وهذا ما هو ثابت في التحقيقات وفي أوراق القضية، وطلب كف التعقبات بحقه من هذا الجرم لعدم توافر عناصره وإدانته بجنحة الدخول إلى بلاد العدو.

وبسؤال المتهم عن كلامه الأخير طلب«العفو».

المصدر : المستقبل