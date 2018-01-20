الموت يخطف أعزّ الناس من نصرالله.. من هو؟

فقد الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله أحد أفراد عائلته.

وبحسب الناشطين على مواقع التواصل الإجتماعي، فقد توفي الحاج مصطفى الشيخ ابراهيم ياسين، وهو والد زوجة نصرالله.

تقبل التعازي أيام السبت والأحد والإثنين في مجمع الإمام العسكري – الحدث قرب ثانوية الامام المهدي، وذلك من الساعة الثانية وحتى الساعة الخامسة من بعد الظهر.

ونعته الإعلامية منار صباغ، مشيرةً الى أنّه كان مدققاً لغوياً في قناة المنار.

انتقل الى رحمته تعالى الاديب والشاعر الحاج مصطفى الشيخ ابراهيم ياسين والد زوجة سماحة الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله..عام ٢٠٠٥ تعرفت اليه مدققاً لغوياً في قناة المنار كان يهدينا مجموعة ابيات شعرية في كل مناسبة فرح او نجاح ويوقعها بإسم المرحوم…