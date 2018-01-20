بالفيديو: إسرائيل تكشف القرى اللبنانية التي تريد الإستيلاء عليها

نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، على صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك” مقطع فيديو يظهر تمرينا عسكريا يحاكي الاستيلاء على قرى في جنوب لبنان، بينها “النبطية” و”بنت جبيل” و”مارون الراس”، فضلا عن مناطق بقطاع غزة.

وبحسب مقطع الفيديو، فإن التدريب جرى هذا الأسبوع بمشاركة كافة وحدات القوات البرية، بما فيها المدرعات والمدفعية والتجميع الحربي والهندسة وغيرها، ومشاركة جوية مختلفة، وحاكى عمليات الاستيلاء على قرية في جنوب لبنان أو قطاع غزة، ومواجهة سيناريوهات مختلفة.

وأضاف أدرعي: “من خلال التعاون بين قواته، يستطيع الجيش الإسرائيلي الانتصار في أي معركة وحسم العدو”.