بعد كشف هويّة “عميل الموساد” في صيدا.. تواصل لبناني – تركي!

أفادت LBCI أنّ هناك تواصلاً لبنانيًا مع السلطات الهولندية والتركية لتحديد مكان وجود مشتبه بهما في محاولة اغتيال محمد حمدان في صيدا تمهيدا لاتخاذ الاجراءات لاستردادهما.

من جانبها، لفتت “الجديد” إلى أنّ الرئيس سعد الحريري تواصل مع السلطات التركية لتسليم المتهم الثاني في تفجير صيدا وقد تم التجاوب معه.

وكانت معلومات “لبنان 24” قد كشفت أن الرأس المدبر للخلية الاسرائيلية التي نفذت محاولة اغتيال حمدان هو محمد حسن بيتيّة من طرابلس، الذي فرّ خارج البلاد.

ولاحقًا، أصدرت “رابطة آل بيتية” بياناً على خلفية توقيف “عميل الموساد الإسرائيلي” المدعو “محمد بيتية”، وتمنت على كلِّ وسائل الإعلام ومواقع التواصل عدم ربط “اسم هذا الإرهابي العميل بأيِّ شكلٍ من الأشكال بمدينة طرابلس الأبية”.

المصدر: لبنان24