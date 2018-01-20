عبرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في بيان عن حزنها العميق لوفاة 12 سوريين، بينهم 6 نساء وطفلان، بالقرب من نقطة المصنع الحدودية في شرق لبنان، أثناء محاولتهم الدخول إلى الأراضي اللبنانية خلال عاصفة ليلية عبر طريق تهريب.

وكان الضحايا يحاولون عبور ممر شاق ووعر في درجات حرارة متدنية جدا. وتم العثور في الوقت الملائم على آخرين من ضمن المجموعة، بينهم امرأة حامل، وساعدهم عدد من سكان المنطقة والجيش اللبناني والدفاع المدني في نقلهم إلى المستشفيات قبل أن يتجمدوا من البرد.

واشارت المفوضية الى ان هذه “الفاجعة تعكس درجة اليأس لدى هؤلاء الذين يسعون الى الوصول إلى الأمان في لبنان، وتذكرنا بأن الوضع داخل سوريا ما زال هشا، ولا تزال المخاطر هائلة أمام من يسعى إلى الأمان”.

وتقدم المفوضية تعازيها العميقة لعائلات المتوفين.

على الصعيد العالمي، تواصل المفوضية دعوة الدول إلى السماح للأشخاص المحتاجين للحماية بالدخول وتأمين الممرات الآمنة.