سفير لبنان يقدّم أوراق إعتماده الى ترامب الخميس.. فمن هو؟

وصل الى العاصمة الاميركية فجر اليوم بتوقيت بيروت السفير اللبناني المعين لدى واشنطن غبريال عيسى، ليتسلم مهامه رسميا على رأس السفارة اللبنانية، بعد شغور دام لعام ونيف بفعل احالة السفير السلف انطوان شديد الى التقاعد العام 2016 والذي خدم سفيرا لدى الولايات المتحدة لتسع سنوات.

وفي هذا الإطار، أفاد مصدر ديبلوماسي “المركزية” ان عيسى سيقدم اوراق اعتماده الى الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الابيض الخميس المقبل، بعد تخليه عن جنسيته الاميركية التي اكتسبها خلال اقامته الطويلة في الولايات المتحدة والتي تعود الى ثلاثة عقود ونصف عقد.

ولفت المصدر الى ان عيسى منتسب الى التيار “الوطني الحر” ويُعد من اكبر مناصريه، ليس بعيدا من العمل السياسي في الولايات المتحدة وتربطه علاقات واسعة النطاق مع مسؤولين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي على حد سواء.