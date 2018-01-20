منخفض جوي يضرب لبنان الثلاثاء.. بالأيام هكذا سيكون طقس الأسبوع المقبل

أفادت مصلحة البحوث الزراعية اللبنانية LARI، أن لبنان يتأثر بمنخفض جوي من يوم الثلاثاء المقبل حتى السبت مع امطار متفرقة وانخفاض بدرجات الحرارة.

إليكم طقس الأيام المقبلة:

الاحد 21/ 1/ 2018: طقس مستقر مع ارتفاع درجات الحرارة نهاراً الى حدود 12 درجة بقاعاً و 20 درجة ساحلاً وتشكل الصقيع ليلاً في البقاع وعلى ارتفاع 800 متر.

الاثنين 22/ 1/ 2018: طقس متقلب مع استقرار درجات الحرارة في حدود 12 درجة بقاعاً و 20 درجة ساحلاً – تهطل امطار متفرقة وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1400 متر.

الثلاثاء 23/ 1/ 2018: طقس غير مستقر مع انخفاض درجات الحرارة الى حدود 7 درجات بقاعاً و 17 درجة ساحلاً – تهطل امطار متفرقة – رياح جنوبية غربية قوية – تتساقط الثلوج على ارتفاع 1300 متر.

الاربعاء 24/ 1/ 2018: طقس غير مستقر مع انخفاض درجات الحرارة الى حدود 6 درجات بقاعاً و 16 درجة ساحلاً – تهطل امطار متفرقة – رياح جنوبية غربية قوية – تتساقط الثلوج على ارتفاع 1000 متر وربما في البقاع.

الخميس 25/ 1/ 2018: طقس غير مستقر مع انخفاض درجات الحرارة الى حدود 5 درجات بقاعاً و 15 درجة ساحلاً تهطل امطار متفرقة وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1000 متر وربما في البقاع.

الجمعة 26/ 1/ 2018: طقس غير مستقر مع استقرار درجات الحرارة في حدود 5 درجات بقاعاً و 15 درجة ساحلاً تهطل امطار متفرقة وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1000 متر وربما في البقاع.

السبت 27/ 1/ 2018 : طقس غير مستقر مع استقرار درجات الحرارة في حدود 5 درجات بقاعاً و 15 درجة ساحلاً تهطل امطار متفرقة وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1000 متر وربما في البقاع.

الاحد 28/ 1/ 2018: طقس مستقر مع تشكل الصقيع مساءً.