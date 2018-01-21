لن_يعرض_في_لبنان.. وهذا هو مكان وزمان التحرك الاول!!!

بعد حملة ‎#لن_يعرض_في_لبنان على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي لاقت تجاوبا كبيرا من قبل رواد مواقع التواصل الإجتماعي، علم “ليبانون ديبايت” أن الأيام المقبلة ستشهد تحركات سلمية في الشارع تستهدف مداخل دور السينما التي ستعرض فيلم “The post” للمخرج ستيفن سبيلبرغ، وذلك لمنع عرضه ولمطالبة وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق بالعودة عن قراره القاضي بالسماح بعرض الفيلم.

وأفادت المعلومات أن الخطوة التالية ستكون في نقابة الصحافة الثلاثاء الساعة 11 من قبل الظهر دعمًا للمقاطعة ورفضا لعرض الفيلم.

وكان “ليبانون ديبايت”، قد ذكر بالأمس ان “جمهور المقاومة” بصدد التحضير والقيام بتحركات شبابية تعم مداخل ودور السينما التي تعرض الفيلم، تحت سقف القانون والنظام، محاولين ايصال صوتهم الى المعنيين الذي سدو آذانهم عن سماع الاعتراضات المكتوبة.

وتجدر الإشارة هنا، إلى أن لبنان كان قد قرر منع عرض فيلم “the post”، للمخرج الأميركي الشهير ستيفن سبيلبرج، في بيروت، بسبب إخراج “سبيلبرج” فيلماً عن اليهود باسم “Schindler’s List”، وتضمن بعض المشاهد في مدينة القدس المحتلة، ومن ثم أصدر الوزير المشنوق قرار يقضي بالسماح بعرض الفيلم، مما أدى إلى انقسام في الرأي العام اللبناني حول عرض هذا الفيلم.

المصدر: ليبانون ديبايت