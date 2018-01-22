استعدوا: من أوروبا الى لبنان: أمطار وثلوج وعواصف رعدية

إليكم نشرة الطقس الصادرة عن دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية اليوم الاثنين:

الحالة العامة: يتأثر الحوض الشرقي للمتوسط تدريجياً بدءًا من مساء اليوم بمنخفض جوّي مصدره جنوب شرق أوروبا يحمل معه أمطار وثلوج ورياح قوية.

الطقس المتوقع في لبنان:

الإثنين: قليل الغيوم الى غائم جزئياً ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل يبنما تنخفض على الجبال والداخل مع رياح ناشطة وظهور طبقات من الغبار يتحول الطقس ليلاً الى غائم مع أمطار متفرقة تشتد غزارتها بعد منتصف الليل مترافقة بعواصف رعدية ورياح شديدة تقارب الـ 9٠كم/س خاصة شمال البلاد يرتفع معها موج البحر الى 5 أمتار، تتساقط الثلوج على ارتفاع 1600 متر وما فوق.

الثلاثاء: غائم وممطر بغزارة أحياناً وتكون مترافقة ببرق ورعد ورياح شديدة تصل سرعتها صباحاً الى 90كم/ساعة خاصة شمال البلاد يرتفع معها موج البحر فيقارب الـ6 أمتار، كما تنخفض درجات الحرارة وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1500 متر وما فوق ليلامس الـ1300 متر مساءً وتنحسر الامطار وتخف سرعة الرياح ليلاً.

الأربعاء: غائم جزئيا الى غائم مع أمطار محلية متفرقة يتخللها انفراجات واسعة وانخفاض طفيف بدرجات الحرارة كما تتساقط بعض الثلوج المتفرقة على ارتفاع 1400م وما فوق.