بالفيديو.. هكذا وقعت جريمة رأس النبع

استفاقت منطقة رأس النبع على جريمة قتل مروّعة، حيث أقدم المدعو فادي عسكر على قتل زوجته ندى بهلوان بأربع طلقات نارية, وهو على خلافات عائلية معها ولا يعيشان سوياً في المنزل، وبينهما دعوى طلاق.

والحاقاً بالجريمة, تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر فيه بعض المشاهد من جريمة رأس النبع حيث أطلق المدعو فادي عسكر النار على زوجته ندى وأرداها على الفور في شارع عمر بن الخطاب.

المصدر: ليبانون ديبايت