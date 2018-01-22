جريمة مروعة في رأس النبع.. “فادي” قتل زوجته “ندى” بـ 4 رصاصات

جريمة عائلية جديدة هزت الشارع اللبناني صباح اليوم الإثنين، حيث أقدم المدعو “فادي ع.” على إطلاق النار على زوجته “ندى ب.” وأرداها قتيلة في شارع عمر بن الخطاب بمنطقة رأس النبع.

ووفقًا للمعلومات، فقد نفذ فادي جريمته صباح اليوم أمام المبنى السكني الذي تسكن فيه زوجته “ندى” مستخدما بومب اكشن وأطلق 4 طلقات باتجاهها فتوفيت على الفور.

وتمكن القاتل من الفرار وتحاول حاليا القوى الأمنية تعقبه.

وأظهر فيديو من مكان الحادث ان القاتل وصل بسيارة مستأجرة.

وبحسب قناة MTV كان أحد عناصر الاستقصاء متواجداً في المكان وحاول إطلاق النار على القاتل لكنه لم يتمكن من إصابته.

وأفاد الجيران ان “ندى” كانت تقطن مع أولادها في المبنى حيث وقعت الجريمة وأشاروا إلى وجود خلافات عائلية بينها وبين زوجها، ولكن لم تُعرف بعد الأسباب التي دفعت الزوج لارتكاب الجريمة.

وفور وقوع الجريمة اتخذ الجيش إجراءات مشددة في شارع عمر بن الخطاب.