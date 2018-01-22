رغم قرار المشنوق.. المراكز لم تستجب!

بعد إصدار وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق قراراً بإعفاء السيارات من المعاينة الميكانيكية للسيارات التي اجتازت المعاينة لعام 2016 والسيارات المصنوعة في 2015، والسماح للمواطنين ضمن الشروط أعلاه بدفع رسوم السير الميكانيك، توجَّه خلال الأيام الماضية واليوم عدد كبير من المواطنين إلى مركز النافعة ومراكز الدفع الأخرى المعتمدة حيث تبيَّن أنّ هذا القرار لم يدخل حيِّز التنفيذ، وفق ما أفاد مراسل “لبنان 24” في الشمال.

وقد رفض موظَّفو النافعة وعدد من مراكز الدفع المعتمدة السماح للمواطنين بدفع رسوم الميكانيك بذريعة عدم تبلغهم قرار وزير الداخلية رسمياً.

وقد أدّى هذا الأمر إلى حصول امتعاض لدى المواطنين.

المصدر: لبنان24