ذكرت مصادر أمنية لـ”المستقبل” أنّ سيدة تدعى “دعاء ح.” من بلدة مجدل سلم نقلت الى مستشفى تبنين الحكومي وهي مصابة بطعنات سكين، اخترقت جسدها بعمق سبعة سنتيمترات.

واستدعيت القوى الأمنية على الفور، وأوقفت الزوج “ح. ر.” على ذمة التحقيق بتهمة طعنها.

وأُفيد أنّ الزوج طعنها أمام أعين أولادها، الذين كانوا يصرخون “بابا ما تموّت ماما”، قبل أن يقوم بنقلها الى مستشفى تبنين محاولا اخفاء فعلته وادخالها باسم غير اسمها، مدعيا انها سقطت ارضا واصيبت، ومهددا اياها بحرمانها من اولادها اذا ادعت عليه.

وناشد اقارب الزوجة المعنيين من جمعيات ووزارات التدخل لحماية ابنتهم.

المصدر: المستقبل