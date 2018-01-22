سلسلة منخفضات جوّية تجتاح لبنان والمنطقة.. طقس بارد وأمطار غزيرة وثلوج

أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الأحوال الجوية عبر صفحته على فيسبوك ان هدية المنخفض الإيسلاندي وصلت نحو الحوض الشرقي للبحر المتوسط وسوف تتراجع قيم الضغط الجوي الى 1004hpa، وتتهيأ الأجواء في لبنان لوصول الأمطار الغزيرة التي تضرب، حالياً، جنوب تركيا، اعتباراً من مساء الإثنين.

لن نتحدث عن الثلوج التي يُقال انها ستغطي الجبال ما دون ال 1000 متر خلال هذين اليومين، فدرجات الحرارة الدافئة التي يطلقها الشبه مداري ضمن رياحه الجنوبية الشرقية، ستنحسر بعد ظهر الإثنين وتتحول الى جنوبية شرقية باردة، لن تصل البرودة الكافية من الجبهة القطبية التي تتمركز فوق تركيا واليونان، لتبرّد المرتفعات التي تتراوح بين 900 و 1300، لذلك سنشهد تساقط الثلوج اعتباراً من 1500 متر وما فوق وتلامس 1400 متر.

سلسلة من المنخفضات الجوّية اطلقها المنخفض الإيسلاندي من شمال غربي اوروبا الى جنوب شرقي القارة، ويعمل، حالياً، على الحفاظ على هذا الخط الذي يغذي الشرق الأوسط، على الرغم من الخطر الكبير الذي يقف شرق روسيا، وهو المرتفع السيبيري، فهو يترصّد عمل الإيسلاندي.

اسبوع جيد بأمطاره وثلوجه على الجبال.

وأضاف الأب خنيصر انه ما زالت الجبهة القطبية التي تتأرجح بين اليونان وشمال مصر غير مستقرّة لذلك لا يمكن جزم وضع الثلوج في لبنان على الجبال المتوسطة، فهي حتى الساعة ستتعمق نحو فلسطين وشمال الأردن، فالمدة ما زالت بعيدة حتى صباح الخميس موعد وصول المنخفض الثاني، علّها تحسّن نقطة تمركزها وتدخل لبنان، لأن نسبة الهطولات ستكون كافية ليتحوّل المنخفض الى مثلج فنشهد التراكمات على 800 متر و 700 في الشمال، الأمر الذي سيتضح اكثر صباح الأربعاء.

طقس الثلاثاء:

تشتد الرياح الجنوبية الغربية مساء الاثنين وتتساقط الثلوج على الجبال التي تعلو 1500 متر . يتعمّق المنخفض صباح الثلاثاء وتصبح الأمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية واجواء باردة وتلامس الثلوج 1400 متر فجر الأربعاء.

الحرارة على الساحل: 17/12

على الجبال 1200 متر: 7/3

في البقاع: 6/3

الرطوبة 87%

الرياح: جنوبية غربية الى غربية سرعتها بين 45 و 60 كلم في الساعة.

الضغط الجوّي: 1004hpa

يشير الرادار ان نسبة الثلوج التقريبية، على الجبال بين الاثنين ليلاً وظهر الأربعاء: 1800/1900: 30-37 سنتم

نسبة الثلوج 1900/2200: 45سنتم

1500/1700: 12/25 سنتم