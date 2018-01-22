هل يتم استبدال قادة أجهزة المطار؟

علم “ليبانون ديبايت” أنه وبالرغم من استمرار الخلافات و المخالفات في مطار رفيق الحريري الدولي بين قائد جهاز أمن المطار العميد جورج ضومط و قائد سرية قوى الأمن الداخلي العقيد بلال الحجار منذ، اكثر لم يتخذ المسؤولين عن هذه الأجهزة اي اجراء لمعالجة هذا الوضع الشاذ.

علما انه قد سرب خبر بانه سوف يتم استبدال قادة هذه الأجهزة بضابطين آخريين حفاظاً على سير العمل في المطار حيث يلفت النظر اصرار احد الضابطتين على تشكيله من مركزه واصرار الاخر على البقاء في مركزه مما يثيير الريبة و الشك في هذا الإصرار، وان اللبيب من الإشارة يفهم.

وكان الخلاف قد قبل أكثر من ثلاثة أشهر وذلك عقب الإشكال المدوي الذي حصل بين قائدي الجهازين المذكوريين على وقع محاولات انتزاع الصلاحيات من جهاز الى اخر ومخالفات للانظمة و القوانين المرعية الإجراء.

المصدر: ليبانون ديبايت