بالصورة: بعد التسميم والشنق.. إغتصاب كلبة في لبنان!

إن الخبر المرعب عن رجل يغتصب كلبة في لبنان لا يصدّق عند أصحاب العقول الطبيعية (غير المريضة نفسياً) خاصة بعد سماع القصة كاملة. كأن سفك الدماء في الغبيري وعكار خلال الأيام الأخيرة من عام ٢٠١٧ قبل ثلاث أسابيع لم تكن كافية، حتى صُدمنا اليوم بهذا الخبر الرهيب والبشع.

كلبة سحبت وجرّت نفسها بنفسها إلى باب عيادة بيطرية في خلدة Animal Life وكأنها تطلب الرحمة.

وبحسب موقع Pet talk magazine الذي تحدث مع الدكتور نضال حسن الطبيب البيطري في العيادة، فقد أكد أن الكلبة قد عانت الكثير.

وكشف في حديثه للموقع عن جروح عميقة (حوالي ٧ سم) داخل مهبل الكلبة وذلك بإستعمال آلة حادة قد حُددت بوضوح. بالإضافة إلى جرحين اثنين (٢) حول رقبتها.

وفقاً للدكتور نضال، هذا لا يمكن أن يتم من قبل حيوان ما. السيناريو الأكثر واقعية، هو أن رجلاً قام بإغتصاب الكلبة. فإستعمل السكين أو آلة حادة أخرى لتوسيع القناة، يفسر الطعنات والشقوق من الداخل. وكما حاول أن يقتل الكلبة. إن الرأي الطبي المحترف للطبيب البيطري لا يستبعد أبداً، لا بل يميل الى الإعتقاد انها حالة إغتصاب. للتوضيح، قال الطبيب ان الغِدد حول العضو الذكري للكلب الذكر هي التي تتعلق داخل مهبل الكلبة، هذا ما يحصل عادة.

فقد كتب لهذه الكلبة عمر ثاني اذا إستطاعت الهروب. واليوم بدأت في التحسّن النسبي، ويجب أن تخضع لمزيد من العمليات لمحاولة تصحيح الأذى الكبير الذي حصل لها. بحسب موقع Pet talk magazine.

المصدر: رادار سكوب