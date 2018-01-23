بالصّورة.. توقيف مروّج مخدّرات وهذا ما ضُبط في غرفته

صـدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

“بتاريخ 21/1/2018، توافرت معلومات لشعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي عن وجود كمية من المخدرات، داخل غرفة عائدة للمدعو (ع. ز.، مواليد 1971، لبناني) في بلدة جلالا البقاعية.

على الأثر، قامت دورية من هذه الشعبة بمؤازرة قوة من فصيلة شتورا في وحدة الدرك الاقليمي، بمداهمة الغرفة المذكورة حيث أوقفت المدعو ي. ا. (مواليد عام 1998، سوري),

وقد ضبطت داخلها, كميّة متنوعة من المخدرات، موضّبة داخل أكياس نايلون صغيرة معدّة للترويج، وهي عبارة عن:

– /182/ مظروفاً بداخل كل منها /2/ غ من مادة السيلفيا.

– / 3,8/ غ من مادة الكوكايين.

– /40،12/ غ باز كوكايين.

– /11،35/ غ باز هيرويين.

-/18،47/ غ من مادة حشيشة الكيف.

إضافة الى, 3 أجهزة يدوية لاسلكية مع قواعدهم, دفاتر لف عربي عدد /2/, ميزان ديجيتال عدد /1/ وبندقية صيد عدد/1/.

والتحقيق جار بإشراف القضاء المختص، والعمل مستمر لتوقيف المشتبه به الآخر”.