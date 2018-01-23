توقيف لبناني يتعامل مع إسرائيل.. وأمن الدولة تحذر!

صدر عن المديريّة العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة البيان التالي:

“نتيجة عمليات الإستعلام التي تقوم بها المديرية العامة لأمن الدولة لكشف واستباق نشاطات العدو الإسرائيلي داخل لبنان، توفّرت معطيات عن قيام إسرائيليين مقيمين داخل فلسطين المحتلّة بالتواصل مع اللبناني (ه.م) ومن ثم لقائه خارج لبنان، والمباشرة بالتحضيرات اللوجستيّة وإصدار جواز سفر غير لبناني له لاستخدامه في الدخول الى فلسطين المحتلّة تحت ساتر نشاط رياضي، وذلك بعد أن أبدى تأييده للتطبيع مع إسرائيل والسفر إليها.

بتاريخ 19/01/2018 وبناءً لإشارة القضاء المختصّ، تمّ توقيف اللبناني المذكور وذلك قبل إقدامه على السفر ودخوله فلسطين المحتلة.

وبالمناسبة, تحذّر المديريّة العامّة لأمن الدولة المواطنين, لدى إستخدامهم مواقع التواصل الإجتماعي, من التواصل مع أشخاص إسرائيليين تحت أي ساترٍ كان, منعاً لإستدراجهم وتجنيدهم لصالح العدوّ, أو الوقوع في فخّ التطبيع, لما يرتّبه ذلك عليهم من عقوبات منصوص عليها في القانون اللّبناني”.