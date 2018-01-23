طقس ممطر حتى مساء الأربعاء قبل موعد اقتراب الثلوج

أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الأحوال الجوية عبر حسابه الخاص على فيسبوك ان الطقس الممطر يستمر حتى مساء اليوم الثلاثاء وتشتد الأمطار على الساحل بين الحين والآخر وتتساقط الثلوج على الجبال 1600 متر.

جبهة قطبية اعتيادية تسيطر على البحر المتوسط بين اليونان ومصر، سوف تؤثر على فلسطين وشمال الأردن ولبنان، تتزامن مع وصول منخفض جوّي جديد الأمر الذي سيسبب بتساقط للثلوج على الجبال التي تعلو 900 متر.

حتى الساعة، ما زالت الكتلة الباردة غير مستقرة من حيث قوة برودتها، فإذا اشتدت يتدنى مستوى الثلوج الى 800 متر وما دون، واذا بقيت درجات حرارتها -2 و -3 على ارتفاع 1460متر سوف تشهد، فقط، الجبال التي تعلو 900 متر تراكمات ثلجية بخاصة من 1100 وما فوق.

طقس الأربعاء: غائم مع امطار محلية قبل الظهر، تتعمّق في ساعات المساء والليل وتتدنى درجات الحرارة وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1400 متر.

الحرارة على الساحل: 15 نهاراً و 12 ليلاً

على الجبال 1200: 5 نهاراً و 3 ليلاً

في البقاع: 6 نهاراً و 3 ليلاً.

الضغط الجوّي: 1015hpa

الرياح: جنوبية غربية سرعتها بين 15 و 25 كلم في الساعة.

الرطوبة بين 65 و 78% ترتفع مساءً الى 87%