لهواة الـ”Off Roading” في البقاع.. هذا الخبر يهمّكم!

أصدر محافظ البقاع القاضي كمال أبو جودة مذكّرة تحمل الرقم 6/ 2018 جاء فيها: “لما كانت ظاهرة قيادة السيارات والآليات خارج نطاق الطرقات، ما يعرف بهواية الـ”Off Roading” قد ازدادت بشكلٍ ملحوظٍ في الآونة الأخيرة، ولما كانت هذه الظاهرة قد أدَّت إلى حصول حوادث استدعت تدخل فرق الإنقاذ والقوى الأمنية لمساعدة راكبي هذه الآليات، ولما كان هذا الأمر قد أدَّى إلى تعريض سلامة هؤلاء المواطنين أنفسهم وسلامة عناصر فرق الإنقاذ والقوى الأمنية إلى خطر كبير لا مبرِّر له.

لذلك، وحرصاً على السلامة العامة والسلامة الخاصة، تحظر ممارسة هواية القيادة خارج نطاق الطرقات في حال وجود أخطارٍ ناجمة عن عواصف أو ثلوج أو وحول أو انهيارات تحت طائلة الملاحقة القانونية الجزائية”.