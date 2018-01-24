أبو طاقية يتراجع عن اعترافاته الاولية

استجوبت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن الطيار حسين عبدالله الشيخ مصطفى الحجيري الملقب بـ”أبو طاقية” على خلفية جملة اتهامات كونت بحقه ملفات عدة، منها أحداث عرسال. وتمحورت الاتهامات حول عمليات خطف مقابل فدية وارسال سيارات مفخخة وتأمين انتحاريين الى الداخل اللبناني.

وانعقدت الجلسة بعضوية المستشار المدني القاضي وسيم ابراهيم وفي حضور ممثل النيابة العامة القاضي هاني حلمي الحجار ووكيل الحجيري المحامي ناجي ياغي.

وقد تراجع الحجيري خلال الجلسة عن اعترافات اولية أدلى بها خلال التحقيق معه، رافضًا اتهامه بأنه “الامير الشرعي لجبهة النصرة في عرسال”.