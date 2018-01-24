إبن الـ24 ضرب والده بآلة حادَّة في قانا.. وحالة الأخير خطرة

نقل المواطن “ع.ح” من بلدة قانا (60 عاماً) إلى “المستشفى اللّبناني – الإيطالي”، أمس الثلاثاء نتيجة إصابته بجروح بالغة في رأسه إثر تعرضه في منزله للضرب بآلة حادَّة.

واليوم، أفادت قوى الأمن أنّ شعبة المعلومات أوقفت م.ح (1993) الذي ضرب والده وتسبب له بجروح بليغة في رأسه، ولفتت الى أنّ الوالد في العناية الفائقة وبحالة حرجة.