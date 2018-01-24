الإعدام لذابح العسكري علي السيّد

سمر يموت – لبنان 24

قضت المحكمة العسكرية الدائمة في حكم أصدرته اليوم بإنزال عقوبة الإعدام بحق بلال ميقاتي المتهم بذبح العسكري الشهيد علي السيّد والتدخل في ذبح العسكري الشهيد عباس مدلج، وأنزلت العقوبة عينها بحق ابن عمّه عمر أحمد سليم ميقاتي (الملقّب أبو هريرة) بعدما أدانته بجرم التدخل بجريمة ذبح مدلج واتلاف جثّة الشهيد السيّد.

كما حكمت بالعقوبة عينها على بلال العتر بعدما اتهمته بالإنتماء إلى مجموعة أحمد ميقاتي الملقب بـ “أبو الهدى” الذي خطّط لإنشاء إمارة إسلاميّة في شمال لبنان تخضع للدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش).

وقضت المحكمة أيضا بحبس المتهم أحمد كسحة مدّة 7 سنوات بتهمة الإنتماء إلى مجموعات إرهابية وشنّ هجوم على مراكز الجيش في عرسال في 2 آب 2014 ما أدى إلى استشهاد وجرح عسكريين ومدنيين وأسر عدد من عناصر الجيش وقوى الأمن الداخلي.

وبرّأت المحكمة عبدالله الجغبير من تهمة خطف عسكريين وإحراق مراكز عسكرية.

وتراوحت الأحكام التي أصدرتها “العسكرية” في ملف دامت جلسات المحاكمة فيه لسنوات، وهو ملف متفرّع عن ملف عرسال، وفيه 23 متهماً بينهم المتهمين المذكورين، بين البراءة والأشغال الشاقة المؤبدة فيما عدا بلال وعمر ميقاتي وبلال العتر الذين قضت بإنزال الإعدام بحقهم.