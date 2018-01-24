الحريري يكشف سبب عودته عن الاستقالة

كشف رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري أن السبب الذي دفعه للعودة عن استقالته هو أن الاحزاب والاطراف اللبنانية اتفقت على ان سياسة النأي بالنفس هي السياسة الرسمية للحكومة، مشددا على ان علاقته بالسعودية على أفضل ما يرام، قائلا “هدفنا هو ان تكون لنا أفضل العلاقات مع الدول العربية”.

وأكد الحريري، في حوار صحفي من المنتدى الاقتصادي في دافوس،​ “اننا أمضينا 3 سنوات من دون رأس لبلدنا، وكانت كل المؤسسات مشلولة”.

واشار الى انه “منذ انتخاب الرئيس ميشال عون رئيسا للجمهورية، بات لدينا فرصة لابعاد ​لبنان​ عن العواصف”.

اما بالنسبة لما حصل في تشرين الثاني، أي الاستقالة، اعتبر الحريري أن “ما حدث بات من الماضي، وصدر عنه ​سياسة النأي بالنفس​”، لافتا الى أن “الشيء الوحيد الذي يفيد لبنان هنو سياسة النأي بالنفس”، ذاكراً أن “علاقتي ب​السعودية​ على أفضل ما يرام”.

كما أوضح أن “تركيزي هو على دولتي، ومن مصلحة لبنان المحافظة على العلاقات الجيدة مع ​الدول العربية​”، مشيرا الى “اننا لدينا مصالح وروابط تاريخية مع هذه الدول”.

وشدد الحريري على أن “الاهم هو الحفاظ على العلاقات الجيدة مع الجميع”، مضيفا “لدينا عجز كبير جدا، واستطعنا تمرير الموزانة منذ 12 سنة ونريد تمرير موازنة 2018، ووقعت على تخفيض ميزانيات الوزارات”.

كما نوه الى “أننا نعمل على صندوق برنامج للاستثمار بالتعاون مع ​باريس​، ولا بد أن يخلق فرص عمل كثيرة جديدة، فنحن لدينا 1.5 مليون لاجئ وهناك ارهاق دولي من مساعدة الفقراء الذين يقتلهم عجز مجتمع الدولي عن الاتيان بحل، لذا قررنا أن نقوم بالخدمة العامة في لبنان باستضافة هذ العدد من ​اللاجئين​”.

المصدر: ليبانون ديبايت