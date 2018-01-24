بالصور.. آدم يثير ضجة بإطلالته بعد غياب طويل

أجرى الفنان آدم “بروفة” بصحبة فرقته في أحد الإستوديوهات في القاهرة، تحضيرا لحفلته التي ستقام يوم الخميس المقبل، على إحدى البواخر في نهر النيل.

وظهر آدم باطلالة “كاجوال” مع ذقن وتسريحة شعر عادية، وهو لا يزال يحافظ على شكله رغم غيابه لفترة طويلة عن وسائل الاعلام.

ومن المقرر أن يغني آدم عدداً من أغانيه الشهيرة، منها “كيفك إنت” و”هذا أنا” و”على بالي” و”اشمعنا أنا” و”خلص الدمع”، وتتر مسلسل “العار”، و”كله بتاع مصلحته”، كما سيغني “بتونس بيك” لوردة و”الأسامي” لذكرى.

يذكر أن آدم انتهى من تسجيل أغنية “أهذه قدسنا” من كلمات علي المولى ولحن فضل سليمان وتوزيع جيمي حداد، وسيتم طرحها قريباً في الإذاعات والمحطات الفضائية.

(لها)